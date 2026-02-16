¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÍ¼Êý¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤ò³ÎÇ§¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é½ÕÀá¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÍ¼Êý¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤ò³ÎÇ§¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é½ÕÀá¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー
¡¡½µÌÀ¤±¤Ï¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤¬²¼¤²½Â¤ê¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎNY»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆCPI¤Î¿¤ÓÆß²½¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ152±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤ÏÄ´À°Åª¤ÊÇãÌá¤·¤Ë153±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆüÄ«Êý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Á°´üÈæÇ¯Î¨+0.2¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î-2.6¡ó¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤â¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ+1.6¡ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤¬Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þ¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤È¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ËÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¶¯¤¤ÄÂ¶â¾å¾º·ÑÂ³¸«ÄÌ¤·¤ÇÍø¾å¤²Ï©Àþ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£Ä«È¯É½¤µ¤ì¤¿GDPÂ®ÊóÃÍ¤Î¼å¤¤À®Ä¹ÎÏ¤ò¤É¤¦¤ß¤ë¤Î¤«¡£»Ô¾ì¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½µÌÀ¤±¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÃæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤Ë¤è¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤Î³«»Ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー¤Î¤¿¤á³ô¼°¡¦ºÄ·ô»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬ºÙ¤ë¤Û¤«¡¢¼çÍ×¤ÊÊÆ·ÐºÑÅý·×È¯É½¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¡£ºàÎÁÆñ¤Î³¤³°»Ô¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½Í½Äê¤Ï¡¢¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡Ê1·î¡Ë¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê12·î¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¹â»Ô¡¦¿¢ÅÄ²ñÃÌ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¡¡¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î²ñµÄ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
