¡Ö¤ï¤Ë¤ã¡ª¤ï¤Ë¤ã¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡Ä¡×GU¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡È¥³¥é¥ÜÍ½¹ð¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¥É¥ë¥Ç¥£¤À¤í¡©¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥¸¡¼¥æ¡¼¤È¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬5·î1Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á13Æü¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡È¥³¥é¥ÜÍ½¹ð¡É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¥É¥ë¥Ç¥£¤À¤í¡©¡×GU¸ø¼°X¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡È¥³¥é¥ÜÍ½¹ð¡É
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ú#GU¥³¥é¥Ü¥¯¥¤¥º¡Û¤µ¤¤Û¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¡ª¤ªÌ¾Á°¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á ¥á¥â¤«¤é¿äÂ¬¤·¤¿¡Ø¤ªÌ¾Á°¡Ù¤Ç¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ø¤½¤Î¤ªÌ¾Á°¡Ù¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÍ½ÌóÅÁÉ¼¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡È¥á¥â¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡È¥á¥â¡É¤Ë¤Ï¡Ö¸ÜµÒÌ¾ ¤ªÌ¾Á°¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ÊÎÞ¡Ë¤¿¤À¡¢¤¦¤·¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ï¤Ë¤ã¡ª¤ï¤Ë¤ã¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡È¥á¥â¡É¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¸¡º÷²èÌÌ¤«¤é¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹ ¡ï999,999 1·î¾å½ÜÈÎÇäÍ½Äê¡×¤È¡¢¥³¥é¥Ü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²Í¶õ¤Î¡È¾¦ÉÊ¡É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨16Æü¸½ºß¤Ï±ÜÍ÷ÉÔ²Ä¡Ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¯¤í¤¹¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤www¤Ç¤â¡¢ÇØ·Ê¤Î¿§Åª¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤Ë¤ã¤Ï¤ï¤Ë¤ã¤·¤«¸À¤ï¤ó¤Î¤è¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÀäÂÐ¥ß¥Ë¥ª¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤Î¸å¤ï¤Ë¤ã¤ÎÂç·²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¹â¥¹¥®¥£!!¡×¡Ö²¿¥É¥ë¥Ç¥£¤À¤í¡©Ê¬¤«¤é¤Í¤§¡£¡£¡£¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥Ç¥Ç¥ÇÂç²¦¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¸¡º÷¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã²¤¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
