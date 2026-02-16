¡Ú Âç¿Í·×²è ¡Û¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡¿·¼ÒÌ¾¤Ï¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡×ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¡¡¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦È¯É½Á´Ê¸¡Ë
Âç¿Í·×²è¤¬16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢3·î1Æü¤Ë¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2026Ç¯3·î1Æü¡£Í¸Â²ñ¼ÒÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤Ï¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öºòº£¡¢Âç¿Í·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¸Ä¡¹Â¸ºß¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤Ê¤ª¡¢·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼çºË¡¦¾¾Èø¥¹¥º¥¤ÎÎ¨¤¤¤ë·àÃÄ¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¤è¤Ó·àÃÄ¡¦Âç¿Í·×²è¤ò¡¢º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦È¯É½Á´Ê¸¢¢¢
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
2026 Ç¯ 3 ·î 1 Æü¡£Í¸Â²ñ¼ÒÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤Ï Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤ ¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢Âç¿Í·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë·Ç¤²¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼çºË¡¦¾¾Èø¥¹¥º¥¤ÎÎ¨¤¤¤ë·àÃÄ¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¤è¤Ó·àÃÄ¡¦Âç¿Í·×²è¤ò¡¢º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
