ÊÆÆþ¹ñ¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢20Ëü¿Í¸º¡¡¥Ó¥¶µ¬À©¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï10¡ó¸º
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿2025Ç¯¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤¬Á°Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¾¦Ì³¾Ê¹ñºÝËÇ°×¶É¤ÎÅý·×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö·×126Ëü8508¿Í¤ÇÌó20Ëü¿Í¸º¾¯¤·¡¢Á°Ç¯Èæ13.5¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï2Ëü8065¿Í¤ÇÌó3Àé¿Í¸º¤ê¡¢10.1¡ó¸º¡£À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤¥Ó¥¶µ¬À©¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¸·³Ê¤Ê¥Ó¥¶µ¬À©¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åý·×¤«¤é¤â³Æ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÎ±³ØÀ¸ÍÑ¥Ó¥¶¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤ò¸¶Â§4Ç¯°ÊÆâ¤ËÃ»½Ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÌÌÀÜ¤Î¿·µ¬Í½Ìó¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¬À©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬20.5¡ó¸º¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤¬17.2¡ó¸º¡¢ÃæÅì¤¬14.8¡ó¸º¤Î½ç¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ï9.2¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂ¿¤ÎÌó29Ëü¿Í¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÌó21Ëü¿Í¤Ç28.4¡ó¸º¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£