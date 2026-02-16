¡Ú2·î15Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì¡Û·ãÀïÅìÃÏ¶è¤Ï±§ÅÔµÜ¤¬Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¢AÅìµþ¤¬2°ÌÉâ¾å¡ÄÄ¹ºê¤ÏÀÜÀïÀ©¤·¼ó°Ì¥ー¥×
¡¡2·î15Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤ÎÂè23ÀáGAME2¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤ËÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°È¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤â¡¢±§ÅÔµÜ¤¬Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤¤ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²104－88¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬26ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¤Û¤«4Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç29¾¡10ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï¥Ûー¥à¤Çº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢º´²ì¤Ë°ìÅÙ¤âµÕÅ¾¤òµö¤µ¤º96－83¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£°ÂÆ£¼þ¿Í¤¬¥Áー¥à¥Ï¥¤¤Î21ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤Ï16¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É14¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥óÃæÈ×Àï¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿AÅìµþ¤ÏÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò27¾¡12ÇÔ¤È¤·¡¢Æ±Æü¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¾¡Î¨¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Æ±3¥Áー¥à´Ö¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤«¤éÅìÃÏ¶è2°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Þ¤ÇÀÜÀï¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢72－72¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ»Ä¤ê»þ´Ö21ÉÃ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢·²ÇÏ¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢77－72¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï34ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤â13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥ー¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅìÃÏ¶è6°Ì¤âÀçÂæ89ERS¤¬À¾ÃÏ¶è2°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ë¾¡Íø¡£Æ±ÃÏ¶è5°Ì¤Î·²ÇÏ¤Ë1¥²ー¥àº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤È¡¢³ÆÃÏ¶è¤Î½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÀçÂæ89ERS 83－74 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä 86－87 °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º 115－93 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹ 89－104 ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 75－79 ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 104－88 Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º 72－77 Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º 62－69 ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ 55－73 Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 96－83 º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 104－94 ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²° 78－87 ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ 79－93 µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
¢¡¢§2·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎB1½ç°ÌÉ½
¡ãÅìÃÏ¶è¡ä
1°Ì¡¡29¾¡10ÇÔ¡¡±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
2°Ì¡¡27¾¡12ÇÔ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
3°Ì¡¡27¾¡12ÇÔ¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
4°Ì¡¡27¾¡12ÇÔ¡¡¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
5°Ì¡¡24¾¡15ÇÔ¡¡·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
6°Ì¡¡23¾¡16ÇÔ¡¡ÀçÂæ89ERS
7°Ì¡¡16¾¡23ÇÔ¡¡¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
8°Ì¡¡15¾¡24ÇÔ¡¡²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
9°Ì¡¡15¾¡24ÇÔ¡¡±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
10°Ì¡¡12¾¡27ÇÔ¡¡°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
11°Ì¡¡12¾¡27ÇÔ¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ
12°Ì¡¡9¾¡30ÇÔ¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
13°Ì¡¡7¾¡32ÇÔ¡¡½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
¡ãÀ¾ÃÏ¶è¡ä
1°Ì¡¡33¾¡6ÇÔ¡¡Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
2°Ì¡¡30¾¡9ÇÔ¡¡Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
3°Ì¡¡26¾¡13ÇÔ¡¡¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
4°Ì¡¡26¾¡13ÇÔ¡¡Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
5°Ì¡¡23¾¡16ÇÔ¡¡¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
6°Ì¡¡21¾¡18ÇÔ¡¡º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
7°Ì¡¡21¾¡18ÇÔ¡¡Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯
8°Ì¡¡20¾¡19ÇÔ¡¡»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
9°Ì¡¡15¾¡24ÇÔ¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
10°Ì¡¡15¾¡24ÇÔ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°
11°Ì¡¡13¾¡26ÇÔ¡¡¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
12°Ì¡¡11¾¡28ÇÔ¡¡µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
13°Ì¡¡10¾¡29ÇÔ¡¡ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º
