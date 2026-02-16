¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿³È½ÃÄ¤¬AFCÂç²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî!! UEFA¤È¤Î¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤È²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤Ïº£·î¡¢Ï¢ÌÁ´Ö¤Ç¿³È½°÷¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡UEFA¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AFC¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬UEFA¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿³È½°÷¤ÎÍÜÀ®·×²è¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ÎÂç²ñ¤ÇAFC¤Î¿³È½°÷¤¬UEFA¼çºÅÂç²ñ¤ò¡¢UEFA¤Î¿³È½°÷¤¬AFC¼çºÅÂç²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡UEFA¤ÏÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(CONMEBOL)¤È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EURO¤È¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ç¿³¡¦Éû¿³¡¦VAR¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤ò1ÁÈ¤º¤Ä¸ò´¹¡£AFC¤È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿³È½ÃÄ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢U-17À¤Âå¤äU-20À¤Âå¤ÎÂç²ñ¤Ç¿ô¿Í¤Î¿³È½°÷¤ò¾·æÛ¤·¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥»¥Ã¥Æ¥£UEFA¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¿³È½¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë2Ï¢ÌÁ´Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£AFC¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿³È½°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
