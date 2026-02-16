ÀçÂæDFÀÐ°æÈ»ÂÀ¤¬ÆþÀÒ¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¡×
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï16Æü¡¢DFÀÐ°æÈ»ÂÀ¤¬º£·î2Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤ÎÀÐ°æ¤Ïºòµ¨¤«¤éÀçÂæ¤Ë½êÂ°¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
