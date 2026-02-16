¡Öº£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡×ÀéÍÕMFÃö¼íÍ´¿¿¤Ï¸ÅÁã¡¦ÀîºêF¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë´¶³´¡Ä¹â¹»Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¡ÈÅù¡¹ÎÏ¡É¤ÎÃÏ
[2.15 J1É´Ç¯¹½ÁÛEASTÂè2Àá ÀéÍÕ 0-0(PK8-9) ÀîºêF ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤¿¤·¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎMFÃö¼íÍ´¿¿¤ÏÂè2Àá¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç¸åÈ¾25Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ö0-0¤Ç¹¶·â¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤Ï´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡×¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜMF¤Ï¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥í½éÇ¯ÅÙ¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î¤Á¤Ð¤®¤ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÔË¾¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤â¸åÈ¾15Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Àá¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹¶·â¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£´Ö¤Ç¼õ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×(Ãö¼í)¡£¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø¶á¤¯¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Þ¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë41Ê¬¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥ÉºÝ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢FW¸â²°ÂçæÆ¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é½Ä¤ËÆÍÇË¡£ºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ëMFÊÆÁÒ¹±µ®¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÂç¤¤¯¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Á¡¢Áê¼êGK¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀÑ¶ËÀ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¡¢±ºÏÂ¡¢¤½¤·¤ÆÀîºêF¤È¤Î3Ï¢Àï¤ÇJ1¥ê¡¼¥°¤Î¶¯ÅÙ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£3»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤òJ1¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î3»î¹ç¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÀîºêF¤Ï¡¢U-12¤«¤éU-15¤Þ¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï¡¢Ãö¼í¤Ë¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüÄø¤¬½Ð¤¿¤È¤¤«¤é2ÀáÌÜ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ð¤®¤ó¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢º£Æü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀîºêF¤ÎDF¿À¶¶ÎÉÂÁ¤È¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ÎÆ±´ü¡£°ì³ØÇ¯¾å¤Ë¤ÏFWµÜ¾ëÅ·¤äMF»³ÆâÆü¸þÂÁ(¸½Çð)¤¬¤¤¤ë¡£Ãö¼í¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤ÆµÈÅÄÍ¦¼ù¥³¡¼¥Á¡¢´ØÃÒµ×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤âµó¤²¤ë¡£¡Öº´¸¶(½¨¼ù)¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿´»Ä¤ê¤À¤±¤É¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅù¡¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÅù¡¹ÎÏ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤³¤½½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀîºêF U-15¤«¤éU-18¤Ë¤Ï¾º³Ê¤Ç¤¤º¡¢ÆüÂçÆ£Âô¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃö¼í¤ÏÅö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£¡Ö¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÙæ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£°ì»þ¤Ï¾º³ÊÊÝÎ±¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¡×¤È¤¦¤Þ¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤â¤¦¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿È¤òÃÖ¤³¤¦¤È¡×¡£ÆüÂçÆ£Âô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢Æ´¤ì¤ÎÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ14¤òÃå¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»2Ç¯¼¡¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Åù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3²óÀï¡¦ÀçÂæ°é±ÑÀï(¡ü0-0/PK8-9)¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö(U-15¤Þ¤Ç¤Ï)ËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÀ¤ÎÉôÊ¬¤ÇÍÄ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£³ØÀ¸¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤âËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüÂçÆ£Âô¤Ç¿Í´ÖÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Ãæ»ß¤Ê¤É¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤âÁø¤¤¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤äÀþ¤ÎºÙ¤¤ÂÎ¤ò¤µ¤é¤ËÃÃ¤¨¤ë¤Ù¤¯Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Æ±¤¸¤¯ÀîºêF U-18½Ð¿È¤Î·»¤Î¿Ê³ØÀè¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¡Ö»ºÇ½Âç¤¬2Éô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²¼µéÀ¸¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÍí¤ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¡£2Ç¯¼¡¤«¤éÂæÆ¬¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯¼¡¤Ë¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Î»þ´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®Ä¹¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£¡Ö¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤ÏÉå¤ë¤Û¤É¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¤â¤¦¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¿¤À¾å¼ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿ô»ú¤ò¼è¤ì¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤Î³èÌö¤¬ÀéÍÕ¤ÎÀÆÆ£ÏÂÉ×¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ãö¼í¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥º¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥º¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿½éÇ¯ÅÙ¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×¤ÈÃö¼í¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¤¡£¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£J1¤ÎÉñÂæ¤Ç¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢2Ç¯ÌÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌöÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
