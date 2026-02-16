女子レスリングでリオデジャネイロ五輪48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が2月15日、自身のInstagramを更新した。登坂さんが鼻にティッシュを詰めた写真が話題になっている。

登坂さんは、右の鼻の穴にティッシュを詰めながらも歯を見せてほほえむお茶目な写真を公開。オレンジや濃いピンクに薄い水色のラインが入ったチェック柄のジャケットを羽織り、明るい表情を見せている。公開した画像とともに、「花粉症じゃないのに 花粉の時期になると鼻水が止まらないんです。」と、花粉症のような症状に悩んでいることをつづった。

【画像】ティッシュをつめながらほほえむ登坂絵莉さん（画像は登坂絵莉Instagramから引用）

この投稿に元女子バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37）が「花粉症です」とコメントし、これに登坂さんは「血液検査では出ないのに症状は完全にそれなんです」と返事した。またフォロワーからは「鼻にティッシュって こんなお茶目な姿に爆笑してました」や「鼻にティッシュ詰めてもこんなにかわいい人は見たことない」といった反響があった。