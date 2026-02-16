【管理栄養士のラク食べダイエット】豆板醬の辛さで汗をかこう！ 「中華風スープ春雨」
【管理栄養士のラク食べダイエット】濃厚ヨーグルトで作る！ しっとり食感の「生チョコケーキ」／ラク食べダイエット（1）
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■中華風スープ春雨
豆板醬のピリッとした辛さが発汗を促し代謝もUP！
エネルギー 446kcal
たんぱく質 34.1g｜脂質 17.6g｜炭水化物 29.5g｜食物繊維 4.9g｜塩分 2.6g
レンチン時間
6分
■使用器具
▶耐熱ボウル 中
直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）
材料（1人分）
A
・春雨（乾燥）……30g
・もやし……50g
・チンゲンサイ（4cm長さにカット）……30g
・冷凍えび（解凍する）……50g
・薄切り豚ロース肉（脂身少なめ）……60g
B
・しょうゆ、鶏がらスープの素（顆粒）……各小さじ1
・豆板醬……小さじ1/2
・しょうがチューブ……2〜3cm
・無調整豆乳……150ml
・水……100ml
〈トッピング〉
ゆで卵……1/2個
白いりごま……少々
作り方
1 耐熱ボウルにAを順に入れ、混ぜ合わせたBを加えて、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で6分加熱する。
2 全体をよく混ぜて器に盛り（そのままボウルで食べても◎）、トッピングをのせる。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
・しょうがチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』