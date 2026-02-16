¥ºー¥à¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤¬°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ç²¼¿¶¤ìÃåÃÏ¡¦º£´ü¤Ï¹õ»úÉâ¾å¤Ø
¡¡¥ºー¥à <6694> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï5.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3.6²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ò²¼²ó¤ê¡¢¹õ»úÍ½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¤ÇÃåÃÏ¡£26Ç¯12·î´ü¤Ï5.5²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ77.7¡ó¸º¤Î1.5²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.6¡ó¢ª4.2¡ó¤ËµÞÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
