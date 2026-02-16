£Ä£Ì£Å¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬ÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤âÀÖ»ú³ÈÂç
¡¡¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー <3686> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï4²¯4400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3²¯8900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯2400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-32.4¡ó¢ª-13.8¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
