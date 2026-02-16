Æü·ÐÊ¿¶Ñ16ÆüÂç°ú¤±¡á3ÆüÂ³Íî¡¢135±ß°Â¤Î5Ëü6806±ß
¡¡16Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ135.56±ß¡Ê-0.24¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü6806.41±ß¤È3ÆüÂ³Íî¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï802¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï740¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï50¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï182.9±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬61.17±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬31.89±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬27.14±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬25.27±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò239.06±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬33.93±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬24.07±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬20.96±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬20.89±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ12¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¶ä¹Ô¶È¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï182.9±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬61.17±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬31.89±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬27.14±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬25.27±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò239.06±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬33.93±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬24.07±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬20.96±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬20.89±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ12¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¶ä¹Ô¶È¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹