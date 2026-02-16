¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡¢º£´üºÇ½ª¤òÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó <6085> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï3²¯8300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯0500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯5000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª6²¯1500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢ÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª3²¯6400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï1²¯3200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-63.3¡ó¢ª-140.4¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
¡¡¢¨26Ç¯2·î´ü(11¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯5000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª6²¯1500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢ÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª3²¯6400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï1²¯3200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-63.3¡ó¢ª-140.4¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
¡¡¢¨26Ç¯2·î´ü(11¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹