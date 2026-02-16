µ»¸¦£È£Ä¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾22¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ
¡¡µ»¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <1443> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(15:35)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ31.6¡óÁý¤Î8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7.5²¯±ß¢ª9.4²¯±ß(Á°´ü¤Ï7.7²¯±ß)¤Ë25.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ22.1¡óÁý±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2.7²¯±ß¢ª4.6²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4.5²¯±ß)¤Ë70.4¡óÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ1.8¡óÁý±×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.3¡óÁý¤Î3.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î17.2¡ó¢ª16.7¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
