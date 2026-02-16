明日2月17日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは大西流星（なにわ男子）、山粼天（櫻坂46）、荒川（エルフ）、レインボー。

VTRでは、強制的に噛む回数を増やす装置、胃をバンドで縛る、体の中に風船を入れるなど、世界中の衝撃のダイエット法を紹介。また、やせ薬としてSNSでも話題の注射薬を楽に痩せられると自己判断で打ち続けた女性には突如激痛が。命の危機で緊急搬送され判明した、彼女の体で起こっていた恐ろしい異変とは？

■なにわ男子・大西流星、“美容番長”レインボー・池田直人が明かす美容へのこだわり

トークでは、ゲストの美容へのこだわりが続々。顔がむくみやすいという大西は、メイク中などに実践しているへアゴムを使って「スッキリする」むくみ解消法を公開！また、消化不良になりにくいため、よく噛んで食べることも心掛けていると明かす。

吉本の“美容番長”として知られる池田直人。スキンケアや全身浴はもちろん、「眉毛サロン、ホワイトニング、ジェルネイルにまつ毛パーマも行きだしました」と美容トークが炸裂！「お笑い（芸人）やろ？」と笑福亭鶴瓶が驚く中、ジャンボたかおからは舞台の出番の合間に眉毛サロンに行ったことを暴露される。

■櫻坂46・山粼天、エルフ・荒川がダイエット秘話公開 松島聡は“太活”で大失敗？

ゲストのダイエットにまつわるトークも。「18歳くらいの時に65キロあったんですよ」という荒川。その後、NSC（吉本総合芸能学院）に入り、あることが原因で1年でなんと15キロも痩せたと明かし、一同仰天！

山粼は、初めて東京ガールズコレクションに出演が決定した時のエピソードを。当時中学生のため何をしていいかわからず、「キャベツ、鶏むね肉、ゆで卵だけで2カ月間生活した」ことを告白。その後、スイーツを食べて涙したという初々しい体験を振り返る。

一方「太れない」という松島聡（timelesz）は、雑誌の撮影で肉体美を見せようと“太活”に挑戦！サプリメントやプロテインで身体づくりに励んだものの…まさかの大失敗を語る。