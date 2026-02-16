◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)

銅メダルを獲得した郄木美帆選手が同種目に出場した吉田雪乃選手へ言葉をかけました。

500mで1000mに次ぎ2つめの銅メダルを獲得した郄木選手。メダル獲得が決まるとガッツポーズを見せ喜びをあらわにしていました。そんな郄木選手と共に500mに参加した吉田選手。13位でオリンピック初出場を終え、レース後は下を向き涙を見せました。試合後に郄木選手と吉田選手は固く抱き合いお互いの健闘をたたえると、再び吉田選手の目から大粒の涙がこぼれ落ちました。

メダリスト会見で郄木選手がその時の気持ちを述べます。「多くの言葉はかけていないんですが、お疲れさまと次への期待も込めてたところはあります。今シーズン彼女が500m上がってきている姿を見てきたので私も国内のレースで刺激を受けた部分もある。期待している選手の1人でもあるので期待を背負ってオリンピックに出ることと、自分の満足のいく滑りが出来なかった悔しさっていうのは自分もわかるので、また頑張って欲しいなという気持ちがあります」と吉田選手への思いを言葉にしました。