¿¥ÅÄ¿®À®¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÎ¢¤Ë¤Ï¡Ä¡×4¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ö¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®»á¡Ê38¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÆüÍËÆü¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ»á¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀäÂÐ¤Þ¤¿µã¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ËÍ¡×¤È»Ò¶¡¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤ÇÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ÁÌÜÀþ¤Ç¤âÉãÌÜÀþ¤Ç¤â¡ÈÈô¤Ù¤¿¡Á¡ª¡É¡È¥¨¥é¤¤¡ª¡É¡È¥¨¥é¤¹¤®¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤¹¤°´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¤¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ìËè²ó¸«¤ë¤Î¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃæ·Ñ¤Ç¡È¤¦¤ï¤¡¡Á¡É¤Ã¤ÆÀäÂÐ¡¢ËÍ¡Ê¥«¥á¥é¤Ë¡ËÈ´¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë·è¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤³¤ì¤òËè²ó¸«¤»¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¥ÅÄ¡£¤¿¤À6ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æº£¡¢¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éº£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉã¤È¤·¤Æ¤Ïíõ½ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡Ä¡£½÷»Ò¤Î¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ã¤Æ¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤¦¡£¸À¤ï¤»¤Æ¡ª¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¡ª²Ú¤ä¤«¤ÊÎ¢¤Ë¤Ï¥®¥¹¥®¥¹¤¢¤ê¡ª½÷»Ò¥¢¥Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ï½³Íî¤È¤·¤¢¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö10Âå¤Îº¢¡¢»î¹ç¤Ç½÷¤Î»Ò¤¬µã¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢·¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£³§¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤«ÀèÀ¸¤¿¤Á¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÏÌ¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤Êý¿Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖËÍ¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª»Å»ö¤È¤«¤âÁ´Éô¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢º£¤½¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÃí¤²¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ì¼¤Èº£¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¼ª¸µ¤Ç¡È¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ï´¨¤¤¤è¡É¡È¥¹¥Ô¥ó²ó¤Ã¤¿¤éÌÜ²ó¤ë¤è¡É¡ÈÅ¾¤±¤¿¤éÎä¤¿¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¿¼ÁØ¿´Íý¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥±¡¼¥È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëºîÀï¤Ç¤º¤Ã¤È¼ª¸µ¤Ç¡È¤ä¤á¤È¤¡É¤Ã¤Æ¤µ¤µ¤¤¤ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£