¡ÚMLB¡ÛàMVPÃËá¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¶âËþÈãÈ½¤ËÌÔÈ¿È¯¡ÖÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÉé¤±¸¤¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡¡£Í£Ö£Ð¤Ë£²ÅÙµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âËþÈãÈ½¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥½¥ó¡×¤Î¥¸¥à¡¦¥±¥ê¡¼µ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¶âËþÊä¶¯¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢»ñ¶â¤ò»È¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±»þ¤Ë¿Í¡¹¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤È°éÀ®¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤È¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶â¤ò»È¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ä°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤é¤¬ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¡×¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå³¦¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£Âç¶â»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤â¥È¥ì¡¼¥É¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤ä¤êÊý¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÉé¤±¸¤¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£