¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡°Ì´¤Î¥Õ¥ê¡¼¤«¤é3Æü¡Ä¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¡ÈºÇ¿·4²óÅ¾¡É¤ËÁê¼¡¤°´¿´î¡Öº£Æü¡©¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î8°Ì¤À¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡ÈÉü³è¤Î4²óÅ¾¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÂåÉ½¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥ê¥È¥ô¥£¥ó¥Ä¥§¥Õ¤¬¸½ÃÏ16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸¤ÊÖ¤ë¿´ÃÏ¡×¡Ö4²óÅ¾¤Î¿À¤À¡×¤Ê¤É¤Î°ÂÅÈ¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÚÎï¤Ë·è¤á¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç4²óÅ¾¤ò·è¤á¡¢ÃåÉ¹¤â´°àú¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö4²óÅ¾¤Î¿À¡×¤È°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥È¥ô¥£¥ó¥Ä¥§¥Õ¤ÎÅê¹Æ¤ÏX¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ»ä¤Ï¹¬¤»¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡Ä¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¡×
¡Ö³ê¤é¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤¾»ä¤Î»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¤À¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤!!!!!!!!¡×
¡Öº£Æü¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¤¹¤´¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î²¦¤À¡×
¡Ö4²óÅ¾¤Î¿À¤À¡×
¡Ö»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬ÅÁÀâÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤è¡×
¡Ö¥¤¥ê¥¢¤¬É¹¤Î¾å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸¤ÊÖ¤ë¿´ÃÏ¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¿¿¤Î¶¯¤µ¤È¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¶ËÃ×¤Í¡×
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ïº£Âç²ñ¡¢ÃÄÂÎÀï¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò³ê¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ13Æü¡¢SP¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î8°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤Þ¤¿Íè·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Á¥§¥³¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë