¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤ÎÎ¥º§¤¬À®Î©¡¡¸µÉ×¤ØÌó4.5²¯±ß»ÙÊ§¤¤¤Ø
¡¡¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¡Ê44¡Ë¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡Ê47¡Ë¤ÎÎ¥º§¤¬¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¢¸½ºß¤Ï11ºÐÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¸òºÝ¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2004Ç¯¡¢¥¸¥§¥·¥«¤¬½Ð±é¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬´ÆÆÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë·ëº§¡£17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¥ª¥Ê¡¼¤È14ºÐ¤Î¼¡½÷¥Ø¥¤¥ô¥ó¡¢7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥Ø¥¤¥º¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÊÌµï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢2·î¤Ë¤Ï¡ÖÏÂ²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔÏÂ¡×¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Just Jared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦Æ±¤Ç3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£ÇÛ¶ö¼ÔÉÞÍÜÈñ¤Ï¤É¤Á¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢»ñ»º¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥§¥·¥«¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4.5²¯±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¥¸¥§¥·¥«¤Ï¤³¤ì¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¤¡¢1²óÌÜ¤ÏÂ¨»þ¡¢»Ä¤ê¤Ï1Ç¯¸å¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥§¥·¥«¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢2012Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥Í¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Í¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï6²¯2300Ëü¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤â·¤²¼¤È²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ú¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥Ö¥¹¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²¯¥É¥ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æó¿Í¤Ïº§Á°·ÀÌó¤Ï·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÇË¶É¸å¡¢¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢11ºÐÇ¯²¼¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤ÈÇ®°¦Ãæ¡£°ìÊý46ºÐ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤â¡¢26ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä20ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¢¸½ºß¤Ï11ºÐÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¸òºÝ¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2004Ç¯¡¢¥¸¥§¥·¥«¤¬½Ð±é¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬´ÆÆÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë·ëº§¡£17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¥ª¥Ê¡¼¤È14ºÐ¤Î¼¡½÷¥Ø¥¤¥ô¥ó¡¢7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥Ø¥¤¥º¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÊÌµï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢2·î¤Ë¤Ï¡ÖÏÂ²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔÏÂ¡×¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥·¥«¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢2012Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥Í¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Í¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï6²¯2300Ëü¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤â·¤²¼¤È²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ú¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥Ö¥¹¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²¯¥É¥ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æó¿Í¤Ïº§Á°·ÀÌó¤Ï·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÇË¶É¸å¡¢¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢11ºÐÇ¯²¼¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤ÈÇ®°¦Ãæ¡£°ìÊý46ºÐ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤â¡¢26ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä20ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£