¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£±£µÆü¡áÂçÃ«æÆÂÀ¡Û¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£·£³¡¦£±£±ÅÀ¡£¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥Ï¥¼¡¢¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï£¶¡¦£¹£°ÅÀº¹¤ÇÆüËÜÀª½éÍ¥¾¡¤Ø»îÎý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡Ê£²£°¡Ë¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê£²£´¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡á¤Ï£µ£¹¡¦£¶£²ÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î£±£¹°Ì¡£¾å°Ì£±£¶ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ê¡¼¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡É¹¾å¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëÌÚ¸¶¤Î£±£°ÉÃ´Ö¤¬¡¢¼ºË¾¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊäºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤¬¡¢ÃÄÂÎ£Ó£Ð¤Ç½Ð¤·¤¿¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤è¤ê£¹¡¦£·£³ÅÀÄã¤¤£·£³¡¦£±£±ÅÀ¡£ÆÀÅÀ¤ò³ÎÇ§¸å¡¢¾¯¤·°Ø»Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·ÎÞ¡£»°±º¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¥ß¥¹¤À¡£¥ê¥Õ¥È¤Ç»°±º¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¡¢²¼¤ÎÌÚ¸¶¤¬º¸¤Ç»°±º¤Îº¸¼ê¤ò摑¤à¤Ï¤º¤¬¶õ¿¶¤ê¤Ë¡£Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë»°±º¤ò¼ó¸µ¤Ç¼õ¤±»ß¤á²¿¤È¤«Íî²¼¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¥ê¥Õ¥È¤À¤±¤Ç£¶ÅÀ¸ºÅÀ¤·¤¿¡£»°±º¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ£²¿Í¤Î¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£±éµ»Ä¾¸å¤Î¤¿¤á¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö±¿¤â°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö±¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë½àÈ÷¤Ï½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÄÂÎÉ½¾´¼°¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¿Ï¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¡£ÌÚ¸¶¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥¢¤ò£²Â»ý»²¤·ÂØ¤¨¤Î·¤¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦»°±º¤Ë¤â»Ø¼¨¡£Æñ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÄÂÎ¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»Ä¾¸å¤Ë¹â¶¯ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÍ¾Ç°¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡£¿´¿È¶¦¤ËËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤«¤È¸À¤¨¤ë¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°ÍÉ¤Ï¡¢À¤³¦°ìÂ©¤¬¹ç¤¦¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â²óÅ¾¤¬¤º¤ì¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À£·£³ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤Ï°Ý»ý¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¼èºàÃæ¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·»Ï¤á¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÉ¬¤º¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´Âæ¡¢¤½¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£