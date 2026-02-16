¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼Ö½Óßå¡¢ºÇ¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¡Ä¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Ï¡Ê2¡Ë
¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡¢¸±¤·¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£¥¹¥±¡¼¥È·¤¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤âÂ¤Ë¹ç¤¦¥¹¥±¡¼¥È·¤¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢½¤Íý¤ä¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ö¡¢Â¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤Â³¤±¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Â¼ó¤ÎÄË¤ß¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢À®ÀÓ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2Âç²ñ¤È¤âÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÂåÉ½ÁªÈ´Àï¤ÎÂè1Àï¤Ç¤â¡¢Æñ°×ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÄÌ¤ê¤Ë¤Þ¤È¤â¤ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿4Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Äü¤á¤¿¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¹îÉþ¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¤Þ¤¿¡ÊÌäÂê¤¬¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏËÜÅö¤ËÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Á¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¤ä²ÈÂ²¤¬»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤Ï¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¶Ê¤ò¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥¸¥å OST¡Ù¤«¤é¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¶¸¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²ó¿ô¤â¡¢5²ó¤«¤é3²ó¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò°ìÈÖ¤è¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄ©¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡Ê¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¤â¸ÞÎØ¤â¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤Î³°¿®¤Ï¡ÖÎòÂåºÇ°¤Î¸ÞÎØÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ä¸°»³Í¥¿¿¡ÊÆüËÜ¡Ë¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢É¹¾å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Î½Å°µ¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤¬¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸°»³¤ò½á¤ó¤ÀÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¡¢Çï¼ê¤Ç·ãÎå¤¹¤ë»Ñ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö¡Ø¥«¥®¡Ê¸°»³¤Î°¦¾Î¡Ë¡Ù¤Î¤³¤È¤ÏÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤Æ¤¤¿¤·¡¢½àÈ÷²áÄø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ëµï¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÄÂÎÀï¤È¸Ä¿ÍÀï¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡Ø·¯¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éËÍ¤â½¬¤¦¤Ù¤¤«¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Îµ»¤ò¤ä¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Îý½¬¤ÎÊýË¡¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¤ØÂ³¤¯¡Ë