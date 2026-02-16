¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼Ö½Óßå¡¢ºÇ¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¡Ä¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Ï¡Ê1¡Ë
¡Ö¥Á¥ã¡¢¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¼Ì¿¿¤ò°ìËç¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡ÖÌ¼¤È¤â°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ÎÁª¼êÂ¼¡£¼Ö½Óßå¡Ê¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢25¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÄ£¡Ë¤¬¥É¥¢¤Î³°¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼Ö½Óßå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Ì¿¿¤ä¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤¿¡£¤¿¤ÀÈà¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¾Î»¿¤òÅÁ¤¨¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ±ûÆüÊó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áª¼êÂ¼¤È²ñ¾ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ÏºòÆü¡Ê14Æü¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥ÎÂçÀ»Æ²¡Ê¥É¥¥¥ª¡¼¥â¡Ë¤Î¼þÊÕ¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£À»Æ²¤Î¼þ¤ê¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢À»Æ²¼«ÂÎ¤â¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁÔÂç¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏÃæ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÂçÀ»Æ²¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥×¥ê¥ó¥¹¡É¼Ö½Óßå¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆÀÅÀ¤Ï273¡¥92ÅÀ¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê296¡¥03ÅÀ¡Ë¤Ë¤Ï20ÅÀ¤Û¤ÉµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«0¡¥98ÅÀº¹¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿¼Ö½Óßå¤Ï¡¢É¹¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¸å¡¢¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼Ö½Óßå¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ä¤äÄã¤¤ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ö½Óßå¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢100ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ó¤Ê¤³¤È¤À¡£¥á¥À¥ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆ¨¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡ÖÀ¤³¦¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç2¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤Î4°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Îã»Áê³Ò¡Ê¥¦¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£4°Ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¼Ö½Óßå¤Ï¡Ö4°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£ÆÃ¤Ë3°Ì¤È¤ÎÅÀº¹¤¬¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î4°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢4°Ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£