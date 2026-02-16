¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û³êÁö½ç¤¬·èÄê¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤Ï27ÈÖÌÜ¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤Ï18ÈÖÌÜ¡¢ºÇ½ª³êÁö¤ÏÀéÍÕÉ´²»¡¡¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á°ÊÍè¤Î¶âÌÜ»Ø¤¹
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³êÁö½ç¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿ºäËÜÁª¼ê¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×+¥È¥ê¥×¥ë¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³µ»¤òÃåÉ¹¤µ¤»¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¥ì¥Ù¥ë4¤ò³ÍÆÀ¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¡Ö78.88¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊºäËÜÁª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ27ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Ï18ÈÖÌÜ¡¢ºÇ½ª³êÁö¤È¤Ê¤ë29ÈÖÌÜ¤ËÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿ºäËÜÁª¼ê¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£