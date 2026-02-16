±Æ»³Í¥²Â¡¢ºòÇ¯¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡ÈÂçºÒ³²Í½¸À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¡Ö¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡ÙÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡Ä¡ª¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ£¤ë±Æ»³Í¥²Â
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¡¦ÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÅù¤¬´±Ì±Ï¢·È¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION¡ÊDPA¡Ë¡×¡£Áªµó¡¦ºÒ³²¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¡¢¤¤¤¸¤á´ØÏ¢¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¹¹ð¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ç¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Î³È»¶¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÈICT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¶µºà¤òÉ½¾´¤¹¤ë¿·»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡×¤òº£Ç¯½é³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉôÌç¤ÏSchool¡Ê³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¸þ¤±¡Ë¡¢Home¡Ê²ÈÄí¸þ¤±¡Ë¡¢Digital Use¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡Ë¡¢Safety¡Ê¾ðÊó¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯²óÈòÎÏ¤Î¶¯²½¡Ë¤È¤·¡¢³ÆÉôÌç¾Þ¤ª¤è¤ÓÂç¾Þ¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±Æ»³¤Ï¡¢Âç¾Þ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶µºà¡ÖCyberSafe AI: Dig Deeper (Minecraft¤ÇÀ¸À®AI¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦)¡×¤Ø¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¾Þ¤Î¼øÍ¿¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬»ä¼«¿È¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âç¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶µºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¤Î²ÄÇ½À¤È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤â³Ø¤Ó¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢¾ðÊó¤Î¼ø¶È¤È¤«¤Ç¤³¤ó¤Ê¶µºà¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²¿²ó¤Ç¤â³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢³Ø¤Ó»Ï¤á¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ICT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¾Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÂçºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦Í½¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥È¡¼¥¯¤ÎµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¾ðÊó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¡¢¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤¬¾ïÆüº¢¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±Æ»³¼«¿È¤â¡¢Åö»þÀ¸³èÍÑÉÊ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ðÊó¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
