¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ö½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡×À»µ²Ëâ£²¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤â¡Ö¾Þ¼è¤ë¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦À»µ²Ëâ£²¡¦¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬°Ëâ¶µ¤òÉÛ¶µ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿Í´Ö³¦¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Ãæ¤«¤é¡Ä¡×¤È¡È°ËâÍÑ¸ì¡É¤ò¶î»È¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ä¤í¡£¼ÙËâ¤¯¤µ¤¤¤Í¤ó¡¢Ê¹¤¯¤Î¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¡©¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿´é¤ÇÊ¹¤Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤í¤È¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²¿¤é¤«¤Î¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤À¤Í¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¿Ê¹Ô¤ÎÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö°Ëâ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÂç¥¦¥±¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡Ö¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À»µ²Ëâ£²¤Ï£±£¹£¸£²Ç¯¤ËÁáÂç¤Î²»³Ú¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤Ç·ëÀ®¤·¡¢£¸£´Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÍâÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£