¡Ö2Èâ¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡×¤ò²þÂ¤¢ª¡È¥¼¥íÈâ¼Ö¡É¤â!? °ìµ¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÆî³¤¤Î¥·¥ó´Ñ¸÷Îó¼Ö¡×Á´ËÆÌÀ¤é¤«¤Ë ¾è¼Ö»þ´Ö¡È3ÇÜ¡É¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª

½êÍ×»þ´Ö¤Ï3ÇÜ¡¢¼ÖÎ¾¤Î¿ô¤â2ÇÜ¡ª
¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¢¹âÌîÀþ¤Î¿·´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖGRAN Å·¶õ¡×¤Î³°´Ñ¤ò¡¢4·î¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤ÎÀéÂåÅÄ¹©¾ì¤Ë¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ø¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ù¥Æ¥é¥óÄÌ¶Ð¼Ö¤¬Âç²½¤±!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö²þÂ¤Á°¤Î¼ÖÎ¾¡×¤È¡ÖGRAN Å·¶õ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿34Ëç¡Ë
¡¡GRAN Å·¶õ¤Ï¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖÅ·¶õ¡×¤Î¸å·Ñ¤Ç¤¹¡£¹âÌîÀþ¤ÎËöÃ¼Éô¡¢¶¶ËÜ¡Á¶Ë³Ú¶¶´Ö¤Ç2009Ç¯¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·¶õ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î2200·ÏÅÅ¼Ö¤ò²þÂ¤¤·¡¢»³³Ù¶è´Ö¤Î¼ÖÁë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ó¥å¡¼ºÂÀÊ¡×¤ä¡¢4¿Í³Ý¤±¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÂÀÊ¡×¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢¡¼¤Î¡ÖÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤ÊÀßÈ÷¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢GRAN Å·¶õ¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤È¤·¤ÆÂçÉý¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢±¿¹Ô¶è´Ö¤ÏÆñÇÈ¤«¤é¶Ë³Ú¶¶¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¡£Å·¶õ¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë3ÇÜ¤ÎÌó1»þ´Ö30Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Ãå±Ø¤È¤Ê¤ëÆñÇÈ±Ø¤Ï1ÈÖÀþ¤òGRAN Å·¶õ¤ÎÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï2200·Ï4Î¾ÊÔÀ®¤ò²þÂ¤¤·¡¢1¹æ¼Ö¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ºÂÀÊ¤Î¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¡×¡¢2¹æ¼Ö¤Ï¼ÖÁë¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡×¡¢4¹æ¼Ö¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥·¡¼¥È¡×¤òÇÛÃÖ¡£3¹æ¼Ö¤Ï¡¢·Ú¿©¤ä¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡È¿©»ö¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎó¼Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤Î4¹æ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤±èÀþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGenji¡×¡ÊÂçºå»ÔÀ¾À®¶è¡Ë¤Î¸µÀî ÆÆ¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¡¢±èÀþ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÏºîÎÁÍý¤ò3¼ïÎà¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ó¥Á¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1¡¦2¹æ¼Ö¤ÏÆñÇÈ¡Á¶Ë³Ú¶¶´Ö¤òÎÁ¶â1700±ß¡¢±¿ÄÂ¹þ¤ß¤Ç3130±ß¤Èµ¤·Ú¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¤¹¡£4¹æ¼Ö¤Ç¿©»ö¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÉÕ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ëü3430±ß¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¤Î±¿Í¢¼ÖÎ¾Éô¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¿¹ ÄÇºÚ¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ïµ×¡¹¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¾å¼Á¤ÊÎ¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Â¤¤ÏÆñ¤·¤¤¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎ¾¡× ¤á¤Ã¤Á¤ã²þÂ¤¡ª
¡¡17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿¹Ô¤·¤¿½¾Íè¤ÎÅ·¶õ¤Ï¡¢Âç¼ê»äÅ´¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÀè¶î¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤ä²ÖÅ´Æ»¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¶¶ËÜ¡Á¶Ë³Ú¶¶´Ö¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÏÂ²Î»³¸©¤Î¶¶ËÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ï¤á»¦¤·¤¿¾è¹ßÈâ¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡ÖÆñÇÈ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾·÷°Ê³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¾è¼Ö¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿Í½Ìó¤âÅÅÏÃ¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÆñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆñÇÈÄ¾ÄÌ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2022Ç¯¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¡¦2¹æ¼Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ·¶õ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿ÁëÂ¦¤ò¸þ¤¤¤¿¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤â°ú¤·Ñ¤¤¤ÀºÂÀÊ¼Ö¤È¤·¤ÆÍ¢Á÷ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë4¹æ¼Ö¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤Ç¤Î¤ß¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Âç¼ê»äÅ´¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Í¢¼ÖÎ¾Éô¤ÎºÍÄÅ¿µ»Ê²ÝÄ¹Êäº´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾Íè¤ÎÅ·¶õ¤Ç¤â¡ÖÃÄÂÎ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¿©»ö¤ò¤È¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ÖÎ¾¤Ï¿·Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1990Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2000·ÏÅÅ¼Ö¤Î²þÂ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¡Á¶Ë³Ú¶¶¤Î»³³Ù¶è´Ö¤¬Á´Ä¹17m¤ÎÃ»¤¤¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤«±¿¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö17m¼ÖÎ¾¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·Â¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢2000·Ï¤¬µ¡´ï¹¹¿·¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²þÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·×²èÃ´Åö µ×ÊÝ±òÎ´¾Í²ÝÄ¹Êäº´¡Ë
¡¡²þÂ¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð¼Ö¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤¤¤«¤ËÌµ¤¯¤¹¤«¡×¤Ë¶ì¿´¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Á°¾ÈÅô¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¡¢2000·Ï¤ÏÁ°ÌÌ¤Î¡È¹ø¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ë³ÑÌÜ¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¾åÉô¤Ë°ÜÀß¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä´ÝÌÜ¥é¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë2¤Ä¤º¤Ä¤Î¾è¹ßÈâ¡Ê2Èâ¼Ö¡Ë¤Ï¡¢4¹æ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¡Ö¤Ï¤á»¦¤·¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢1¡Á3¹æ¼Ö¤Ï1¤Ä¤º¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤á»¦¤·¤¿ÈâÉôÊ¬¤ÏÊÒ³«¤Èâ¤òÍÏÀÜ¤ÇËä¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎ¾³«¤Èâ¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢ÁëÉÕ¤¤Î³°ÁõÈÄ¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Áö¹Ô·Ï¤Îµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï8300·Ï¤ä1000·Ï¹¹¿·¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÀÅ²»¤«¤Ä¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾²²¼µ¡´ï¤ÎÂ¾¤Î¼ÖÎ¾¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ò¿·Àß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¿¥ó¥¯Îà¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î2000·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¹¿·»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹¹¿··×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¡£GRAN Å·¶õ¤ÎÁýÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±¿¹Ô³«»Ï¸å¤Î¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡GRAN Å·¶õ¤Ï4·î26Æü¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÅ·¶õ¤Ï3·î20Æü¤ËÄê´ü±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¡£º£¸å¤ÏÎ×»þÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¶ËÜ¡Á¶Ë³Ú¶¶¤Î¶è´Ö¤ÎÇû¤ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¶è´Ö¤Ë´é¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£