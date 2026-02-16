¾¼ÏÂ»º¶È¡¢90¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ Æ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤¹¡¼¤¯¤Æ¤Á¡¼¤Á¤ã¤¤¤ä¤Ä¡£¡×
¡¡¾¼ÏÂ»º¶È¤ÏÁÏÎ©90¼þÇ¯µÇ°¤·¤Æ¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤¹¡¼¤¯¤Æ¤Á¡¼¤Á¤ã¤¤¤ä¤Ä¡£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò3·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥°¦¤Ë°î¤ì¤ëÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¡ÈÀí¤Ã¤¿¡É¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢¾Æ¤»þ´Ö3Ê¬¤Î´ÊÊØÄ´Íý¤Ç¡¢Ä¾·ÂÌó8¥»¥ó¥Á¤ÎÇö¾Æ¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤â¿©»ö¤Ë¤â¹ç¤¦´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òºÜ¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¥Û¥±¥Ñ¡Ê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£1ÂÞ150g¡ÊÌó16ËçÊ¬¡Ë¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê378±ß¡£
¡¡90¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM¡Ö90¼þÇ¯PJ²¶¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤¹¡¼¤¯¤Æ¤Á¡¼¤Á¤ã¤¤¤ä¤Ä¡£ÊÓ¡×¤ò3·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£CM¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡×¤È°ì¸ÀÅÁ¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÆâÍÆ¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢2·î12Æü¤«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤¹¾Æ¤¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤¹¡¼¤¯¤Æ¤Á¡¼¤Á¤ã¤¤¤ä¤Ä¡£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£