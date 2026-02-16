¡Ú¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ÛÂè3²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¿¼·¡¤ê¡¡¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌçÊÔ
ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬1·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡¢1996Ç¯¡Ø½¨µÈ¡Ù°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ë¿ÃÂç²Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£Âè3²óÌÜ¤ÏÂè3ÏÃ¤Ç¾×·âÅª¤ÊÂà¾ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡×¡£
²Ã¼£¾¼ù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÌÚ²¼Æ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤¬¡ÖÉã¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿µØ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ£µÈÏº¤È¾®°ìÏº¤Î°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÌï±¦±ÒÌç¤¬¡¢Àï¾ì¤ÇÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿Å¨¤Î¼ó¤ò¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌµÇ°¤«¤éÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Áä¤ÎÌ¾¼ê¤Î¹ë·æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡¢¤Ê¤ó¤È»ñÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡£²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿®Ä¹¤ÎÂ¦¶áÉð»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÅÄµí°ì¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ËÍ£°ìÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ÁÎÎ·¤ÈÉðÅÄ¿®¸¼¤¬¿®Ä¹¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï»¿Í½°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿®Ä¹¤ÎÂ¦¶á½¸ÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£µÝ¤ÎÌ¾¼ê3¿Í¡¢Áä¤ÎÌ¾¼ê3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë6¿Í¤Ç¡¢µÝ¤ÎÌ¾¼ê¤¬ÀõÌîÄ¹¾¡¡¢ËÙÅÄÂ¹¼·¡¢Ãø¼ÔËÜ¿Í¤ÎÂÀÅÄµí°ì¡£¤½¤·¤ÆÁä¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ËÅìÀ¶Â¢¡¢ËÙÅÄº´Æâ¤È¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ï¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤¿¡¢¤½¤ì¤âÁä½Ñ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿Â¦¶á¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Î¼ÂÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Áä½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿®Ä¹¤«¤é¤â¤½¤ì¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡£»ñÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ÅöÁ³Æ£µÈÏº¡¢¾®°ìÏº¤Î¿Æ¤ÎµØ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï»Ë¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤ÆÀ¸Ë×Ç¯¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿®¸¼¤ÈÁÎÎ·¤Î²ñÏÃ¤Ï1555Ç¯º¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥É¥é¥ÞºîÃæ¤Ç¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÇÆ£µÈÏº¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÀäÌ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡£²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬1560Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÀï¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Î»ËÎÁ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤â¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½øÈ×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤ÎÅ¨¥¥ã¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ÎÂà¾ì¤Î»ÅÊý¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£4ÏÃ¤«¤é¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÅ¸³«¤¬Æ°¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊWritten by¡¡Âç°æÀîÅ´Ï¯¡Ë