¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÎWBCÃæ·ÑÀ©ºî¼õÂ÷¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¡ÆüËÜÀï¼Â¶·¤Ï¼«¼Ò¥¢¥Ê¤Ç¼Â¶·¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¼«Éé¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë3·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®±ÇÁü15»î¹ç¤Î¡ÖÃæ·ÑÀ©ºî¡×¤ò¼õÂ÷¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç³«ËëÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÏÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®±ÇÁü15»î¹ç¤Î¡ÖÃæ·ÑÀ©ºî¡×¤ò¼õÂ÷¡£¥Í¥È¥Õ¥ê¤È¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤ÆÂç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢WBC2026¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª´Ø¿´»ö¤ò¹¤¯Ê×¤¯ÅÁ¤¨¡¢ÌîµåÊ¸²½¤Î¹¹¤Ê¤ë¾úÀ®¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÇ®¶¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³«ËëÆÃÈÖ¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤³¤½¤¬¥×¥íÌîµå³«Ëë¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²¬ÉôÃÒÍÎ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1953Ç¯¤Î³«¶ÉÍâÆü¤«¤éÌîµåÃæ·Ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÌîµåÃæ·Ñ¤Î°µÅÝÅª¤Êµ»½ÑÎÏ¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤Îºâ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢WBC¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª´Ø¿´»ö¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÇ®¶¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ¦»Ñ¤òÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë²æ¡¹ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ê¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¸½ºß¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÆüËÜÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼Â¶·¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍÎÁ¤Ç¤Ê¤¤¤È»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¸¤Î¾õÂÖ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£