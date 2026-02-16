¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷¼Ô¡¢1µ¡´Ø40¿ÍÄ¶¡¡Á°½µÈæ1.44ÇÜ¡¢·ÙÊóÄ¶¤¨
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï16Æü¡¢Á´¹ñÌó3Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é2·î2¡Á8Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï·×16Ëü4744¿Í¤Ç¡¢1µ¡´ØÅö¤¿¤ê43.34¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½µÈæ1.44ÇÜ¤Ç5½µÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¡£·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¤ë1µ¡´ØÅö¤¿¤ê30¿Í¤ò2½µÏ¢Â³¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯11·î17¡Á23Æü¤Î1µ¡´ØÅö¤¿¤ê51.12¿Í¡¢Íâ½µ¤Î44.99¿Í¤Ë¼¡¤°¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅö½é¡¢A¹á¹Á·¿¡ÊAH3·¿¡Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö°Ê¹ß¡¢B·¿¤Î¸¡½Ð³ä¹ç¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£A·¿¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢B·¿¤ËºÆ¤Ó´¶À÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢B·¿¤¬¹¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£