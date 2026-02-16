Æü¥Æ¥ì¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Î¡ÖDASH¡×¹ßÈÄ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¡×30Ç¯½Ð±é¤Ë´¶¼Õ¡¡ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤òÌÀ¸À
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ°Ê¹ß¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¤´ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤È¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤¤¡¢¤´ÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¼Õºá¤·¤¿ºÝ¤Î2¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï2¿Í¤Ë°ú¤Â³¤¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¸åÆü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌÌ²ñ¤Ç¤Î¼Õºá¤Î¸å¤Ë¾ëÅç¤«¤é½Ð±é·ÑÂ³¤Î°Õ»×¡¢¾¾²¬¤«¤é¹ßÈÄ¤Î°Õ»×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¬¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ú¤Â³¤ÈÖÁÈ¤ò±þ±ç¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡ØDASH¡Ù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¾¾²¬¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö30Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾¾²¬¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤òÇ®Ë¾¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤È¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¾¾²¬¡£¡Öº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈÖÁÈ¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¾¾²¬½Ð±é¤ÎÌ¤ÊüÁ÷Ê¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¯»£¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²áµî¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×ÌÀ¸À¡£¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¤«¤é¤Ï²þ¤á¤Æ¡ØDASH¡Ù¤Ç¸åÇÚ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÈÖÁÈºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿ÃÎ·Ã¤ò¡¢»Ö¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÕÌ³¤È¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¸«¤¿¤¤Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Öº£¸å¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï13Æü¤Ë¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¡ÖMMsun¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ßÈÄ¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¤Î¾ëÅç¤Ï15Æü¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð±é·ÑÂ³¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£