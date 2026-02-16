µîÇ¯10·î¡Á12·î¤ÎGDP¡¡2´ü¤Ö¤ê¥×¥é¥¹À®Ä¹
µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡¢Ç¯Î¨¥×¥é¥¹0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç2´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò½ü¤¯¡Ö¼Â¼Á¡×¤ÇÁ°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Î¨¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¥×¥é¥¹0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢2´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¸«¤Þ¤¹¤È¡¢GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÍ¢½Ð¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Î¨1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤ä2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Î¨0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©UFJ¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾®ÎÓ¿¿°ìÏº¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡ÖÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤¤¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¿ô»ú¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÊª²Á¹â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÍî¤ÁÃå¤¯¤«¡¢½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î·Êµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï1.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤·¤¿¡£