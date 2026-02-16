DeNA¡ÈÆÃÊÌ¥æ¥Ë¡É¤¬¡ÖÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤ä¡¼¤Ä¡×¡¡»Â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ¨È¿±þ¡Ö¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¡×
5·î¤Î¡Ö¥¬¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à
¡¡DeNA¤Ï5·î12Æü¤«¤é14Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖYOKOHAMA GIRLS FESTIVAL 2026 Supported by ²£ßÀ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀº¿À¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤òºÌ¤ë¡Ö¿åÌÌ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬ÆÃÄ§¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊø¤µ¤º±©¿¥¤ì¤ëÁ°³«¤¤Î·Á¾õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥ß¥Ë¾æ¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¡×¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Èø¼®²¸Êá¼ê¤â¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÌ¥Î»¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤ËSNS¾å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨È¿±þ¡£¡Ö¥¡¥²¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö3¼ïÎà¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¥¿¡¼!!¡×¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤ä¡¼¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë