µð¿Í·³¤ÎÉã¤È¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ÎÊì¤ò¼º¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬·ëº§È¯É½¡¡¡Ö´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¡×¤ËºÆÃíÌÜ
¸µµð¿Í·³¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¤È¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿Êì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ç¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢À°·Á¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤ÀÍ«¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É½Å¤¤¤«¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤¡È²ÈÂ²¤Î²áµî¡É
¤Þ¤º¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÎÊì¡¢¸Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¤ËCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±½÷Í¥¡×¡ÖËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È·ëº§¡£2001Ç¯¤Ë¤ÏÂ©»Ò¥Á¥§¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¢2003Ç¯¤Ë¤ÏÌ¼¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ1Ç¯¸å¤Î2004Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡¢2008Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç²ÚÎï¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯½©¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£µýÇ¯39ºÐ¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡×¤È¸ÉÆÈ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥á¥â¡É¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¡¢5ºÐ¤ÇÊì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÄï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Î½ÇÉã¤Ç¡¢²Î¼ê·óÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤âÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÈá·à¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢2013Ç¯1·î¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢¸µºÊ¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢¸µµÁÄï¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸39ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Èà¤Î»à¤ò¡Ö¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡È¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡É¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¡¢Êì¡¢½ÇÉã¤ËÂ³¤¡¢¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«10ºÐ¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬º£ÅÙ¤Ï¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¡ÈºÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»ä¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯²¹¤«¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
½Å¤¤²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ÈÂ²¤òÃÛ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£