°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¤Î26Ç¯½Õ²ÈÄíÍÑ¿·¾¦ÉÊ / °ËÆ£¥Ï¥à¤ÏÎäÅà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°2ÉÊ¡¢ÊÆµ×¤ÏÄ«¿©¤ä·Ú¿©¸þ¤±¤Ë¡ÖÃæ²Ú¥Ð¥ó¥º¡×ÅêÆþ
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï13Æü¡¢ËÜ¼Ò(ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è)¤Ç2026Ç¯½Õ¤Î²ÈÄíÍÑ¾¦ÉÊ»ÜºöÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£°ËÆ£¥Ï¥à¤Ç¤Ï²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥ÑŽ¥¥¿¥¤¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¢¤È°ìÉÊ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¿·È¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¿©¹µ¤¨¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Æâ¿©¤Î»Ù½Ð¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖµÜ¤Î¤¿¤ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
ÊÆµ×¤Ç¤ÏÃÜ»ºÎäÅà¸þ¤±¤Ë¡¢Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤Î¿·Äó°Æ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ²Ú¥Ð¥ó¥º ³äÊñ(¥¯¥¡¥Ñ¥ª)¡×¤ä¡¢ÃÜ»ºÎäÅà¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÌ¤²ÃÇ®¤Î¾Æ¤Ä»¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¹ñ»º·ÜÆù»ÈÍÑ ¤Ä¤¯¤Í¶ú8ËÜÆþ¤ê¡×¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Âæ¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤ÃÜ»ºÎäÅà¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢-18¡î¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÜ»ºÎäÅà¾¦ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸²¹ÅÙ¤ò-5¡î¤«¤é-15¡î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï1Ç¯´Ö¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û°ËÆ£¥Ï¥à¡ÖµÜ¤Î¤¿¤ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡¢ÊÆµ×¡ÖÃæ²Ú¥Ð¥ó¥º ³äÊñ(¥¯¥¡¥Ñ¥ª)¡×¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤ò¸«¤ë
Æ±²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅèÍ´»Ò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö²Ã¹©¿©ÉÊ»ö¶ÈËÜÉôÉû»ö¶ÈËÜÉôÄ¹(¡á¼Ì¿¿Ãæ±û±¦)¡¢ÀÄÌÚ½ã°ì²Ã¹©¿©ÉÊ»ö¶ÈËÜÉô»ö¶ÈÀïÎ¬Åý³çÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹(¡á¼Ì¿¿Ãæ±ûº¸)¡¢ÂÀÅÄ·ò°ìÆ±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô²ÈÄíÍÑ´ë²è¼¼Ä¹(¡á¼Ì¿¿±¦)¡¢ÉþÉô¹ä¹°Æ±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¾¦ÉÊ´ë²è¼¼Ä¹(¡á¼Ì¿¿º¸)¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î25Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ»ö¶È¤Ï¡¢Îß·×¤Ç¤Ï¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤è¤ë¿ôÎÌ¸º¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²ÈÄíÍÑÄ´Íý²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¶ìÀï¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºò½©¤Ë°ú¤Â³¤¿ôÎÌÁý¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤Ð¤¹¤Ù¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ž¥¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯²½¤ä¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¾åµ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾¦ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥Ñ¤È¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÄÉµá¤ËÃåÌÜ¡£¶¦Æ¯¤¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀáÌó°Õ¼±¤Î´ËÏÂ¤ËÈ¼¤¤¡¢²Á³Ê¤È²ÁÃÍÁÐÊý¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬º£¸å¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¡¢ÎäÅà¤«¤é¤Ï2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎËþÂ´¶¤ò¤¢¤È¾¯¤·²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢»Å¾å¤²·¿ÆùÁÚºÚ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥«¥ì¡¼¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Ç¤¤ë¹ñ»º·ÜÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¡¢ÊÛÅöÉÊ°Ê³°¤Î¿©Âîµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤Í¤é¤¦¡£1¸Ä¤¢¤¿¤êÌó17g¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆùÎ³´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÎÌÌÜ¤Ï200g¡£
¡ÖµÜ¤Î¤¿¤ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ï¡¢³°¿©Å¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥µÜ¡×¤Î¤¿¤ì¤òÅºÉÕ¤·¤¿ÎäÅà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¡¢³°¿©Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾Æ¤ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£Æù¤ÏµíŽ¥ÆÚµ¬³Ê¤Ç¡¢ÆâÊñ¤È³°Êñ¤Ç¥ß¥ó¥Á¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ëÆóÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡ÖµÜ¤Î¤¿¤ì¡×¤Î¥í¥´¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶â¿§ÇØ·Ê¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡£ÎÌÌÜ¤Ï150g(¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°120g¡¢¤¿¤ì30g)¡£ÂÀÅÄ¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥µÜ¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¡¢¥Á¥ë¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Åö¼Ò¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£Æ±ÉÊ¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¿©Ê¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÆµ×¤ÎÃÜ»ºÎäÅà¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÃæ²Ú¥Ð¥ó¥º ³äÊñ(¥¯¥¡¥Ñ¥ª)¡×¤Ï¡¢Ä«¿©¤ä·Ú¿©¸þ¤±¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼ç¿©¤È¤ª¤«¤º¤ò°ìÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥ÉÍÑ¤ÎÀ¸¿©¤äÈ¾Ä´ÍýÉÊ¤ÈÊ»Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼ÁÊµá¤â¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡£µ¬³Ê¤Ï400g(50g¡ß8¸Ä)¡£À½Â¤¹©¾ì¤Ï°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥×¥é¥ó¥Èµ±¹©¾ì¡£
¡Ö¹ñ»º·ÜÆù»ÈÍÑ ¤Ä¤¯¤Í¶ú8ËÜÆþ¤ê¡×¤Ï¡¢ÀºÆù¤Î¾Æ¤Ä»Çä¤ê¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎäÅàÉÊ¤ÎÌ¤²ÃÇ®¤Î¾Æ¤Ä»¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹¥¤¤Ê¾Æ¤Ä»¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤¯¤Í¶ú¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¹ñ»º·ÜÆù¤È·ÜÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ìó11.5g¤ÎÊ¿¤Ä¤¯¤Í3¤Ä¤ò¶ú¤Ë¤µ¤·¡¢¾Æ¤¤È¥¹¥Á¡¼¥àÄ´Íý¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤²¤¿¡£º½Åü¤È¾ßÌý¤Î´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡£µ¬³Ê¤Ï280g¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹õ¿Ý¤À¤ìÆù¤À¤ó¤´900g¡×¤ò24¸ÄÆþ¤ê¤ÎÂç·¿µ¬³Ê¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢ÂçÍÆÎÌ¾¦ÉÊ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡ÒÎä¿©ÆüÊó¡¡2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡Ó