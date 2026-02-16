Ì¾¼èÍµ»Ò¡Ö¡È¤¼¤ÒÍ§¶á¤µ¤ó¤È¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡×Í§¶á¡ÖÌ¾¼è¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò°¦¤¹¤ë2¿Í¤¬Ç°´ê¤ÎW¼ç±é¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦ ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¡ÖË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ï¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¼èÍµ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍ§¶á¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¡È2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦ ÀÄÃÓ½Õ¹á¤Î»ö·ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÇÇ°´ê¤ÎW¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦ÀÄÃÓ½Õ¹á¡ÊÌ¾¼è¡Ë¤È¼Â±éÈÎÇä¤Î½÷²¦¡¦Ä¹ÌîµÈ¹¾¡ÊÍ§¶á¡Ë¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÂÐ·èÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤¬¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÄ©¤àÊª¸ì¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÌ±Êü³Æ¶É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¡È¤ªÌóÂ«¡É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿ËÜºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢W¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ±Êü³Æ¶É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡È2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¸µ¤Ë¤âÉü³è¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¾¼è¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤Ï¡¢»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¶á¤µ¤ó¤Î YouTube ¤Î±ÜÍ÷¿ô¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§¶á¡¡80Ç¯Âå¤Î2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤é¡¢1 Æü¤Ç 100 ËüºÆÀ¸¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1»þ´ÖÈ¾¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ýº£²ó¤ÎW¼ç±é¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ªÆó¿Í¤¬¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¸òÎ®¤â´Þ¤á¡¢½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¼è¡¡»ä¤Ï¸µ¡¹¡¢Í§¶á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËµþÅÔ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢µ¢¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¤Î¿åÃ«Àé½Å»Ò¡ÊÍ§¶á¤ÎÊÌÌ¾µÁ¡Ë¤Î¸ø±é¤ò1¿Í¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤Î¸å¡¢Í§¶á¤µ¤ó¤¬µÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ª¼Çµï¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Í§¶á¡¡»ä¤¬⽔⾕Àé½Å⼦¤ÇÍ·³Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¡Ö¤¼¤ÒÌ¾¼è¤µ¤ó¤Ë¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Ì¾¼è¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤ªÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éº£²ó¤â¡¢¡Ö2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î²Ð¤òÅô¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¼¤ÒÍ§¶á¤µ¤ó¤È¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Í§¶á¡¡¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÝÇ°´ê¤ÎW¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í§¶á¡¡Ì¾¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤ª¾Ð¤¤¤Î´Ö¤ò¡¢¥µ¥Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¾¼è¡¡Í§¶á¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÀÅ¤«¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¶á´ó¤êÆñ¤¤¡È½÷Í¥¥ª¡¼¥é¡É¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§¶á¡¡¥ª¡¼¥é¡ª¡ª¤¤¤ä¤¤¤ä¡£Ì¾¼è¤µ¤ó¤äÂçÀèÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÃ¯¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤º¤Ã¤ÈÂæËÜ¤ò¡Ä¡£
Ì¾¼è¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ï¡ÈÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¡É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤»¤ê¤Õ²ó¤·¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¡¦Í§¶á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§¶á¡¡¤Ê¤Ë¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¼è¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¾å¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Ì¾¼è¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ý¤ªÆó¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Û¤«¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¡¢É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤ä¹ñ¹ÉÙÇ·¤µ¤ó¡¢Ãæ»³Ç¦¤µ¤ó¡¢Åì¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¡¢¿åÌî¿¿µª¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿Êý¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ì¾¼è¡¡³§¤µ¤ó¡¢¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Çµï¤â¡¢¥Æ¥¹¥È¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢Í§¶á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í§¶á¡¡µîÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òºî¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÀ§ÈóÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤Ä¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Âêºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÐ·è¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£²Ö³¡¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶ËºÊ¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÆó¿Í¤Î»ý¤Á¥¥ã¥é¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ì¾¼è¡¡¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢30¡Á40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Ö³¡¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤é¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡¢¿¶¤ê¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢10¥á¡¼¥È¥ëÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÁû¤®¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤Ï°ìÆüÃæ¤¢¤Î³Ê¹¥¤Ç¡¢¡ÖÁö¤ì¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¶á¡¡¤Ç¤â¡¢¡ØµÈ¸¶±ê¾å¡Ù¡ÊÌ¾¼è¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ë¹¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¼è¤µ¤ó¤¬²Ö³¡¤Ë¡ª¡×¤È´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Á¥¥ã¥é¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¼è¤µ¤ó¤¬¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Ì¾¼è¡¡¼Â¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤¿¤À»ä¡¢º£¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ìò¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÆóÅÙÌÜ¤Î²Î¤Ç¤¹¡£
Í§¶á¡¡µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÝÍ§¶á¤µ¤ó¤ÏÌ¾¼è¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í§¶á¡¡¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾¼è¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¡Ö¥á¥¹¡×¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢²¿¤ò²òË¶¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£Çú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÝËÜºî¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ì¾¼è¡¡ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´Ö¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²¿ÈÖÌÜ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤ëÇÐÍ¥¤¬ÈÈ¿Í¤À¡×¤È¤«¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¸«Åö¤Ï¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃ¯¡¹¤¬ÈÈ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Û¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤ë¤ªÌóÂ«¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
Í§¶á¡¡¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎºÇÃæ¡¢ÅÅÏÃÀè¤ÎÁê¼ê¤¬¡Ö¤¢¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸½¼Â¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¾¼è¡¡ÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§¶á¡¡¤¢¤Î»Ï¤Þ¤êÊý¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½º£²ó¤Ï¡Ø2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ THE MOVIE¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÂè1ÃÆ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤ÏÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤Î¼ç±éºî¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤ÎÂ³ÊÔ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
Í§¶á¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì¾¼è¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ì¾¼è¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼Â¤Ïº£²ó¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¿ôÃÍ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Ï3¡Á4¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©ÉÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÐ·è¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§¶á¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª
Ì¾¼è¡¡²¹ÀôÃÏ¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤âÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
Í§¶á¡¡²¹Àô¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ì¾¼è¡¡¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍè¤¿»ä¤Îïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÉÝ¤¤¡£²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§¶á¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾¼è¡¡¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Âè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤È¥·¥ê¡¼¥º²½½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
（取材・文・写真／井上健一）
¥ó¥Í¥ë¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×[/caption]