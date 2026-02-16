TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´»öÄ¹¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¸å¡¢½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ì±ÅÞ¡¡³á»³¹°»Ö ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¡Ê¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¡Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯À®Î©¤ò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Á´¤Æ¤Î²ÄÇ½À­¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡×

ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Ãæ»Ê¹¨ ´´»öÄ¹
¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±¹ñÌ±À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òÄü¤á¤º¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×

Î¾ÅÞ¤Ï¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÄü¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·î¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤âÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£