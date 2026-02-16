Á°À¾Éð¡¦¿å¾åÍ³¿¤¬¡Ö»°É©½Å¹©West¹Å¼°ÌîµåÉô¡×¤ËÆþÃÄ¡¡22Ç¯¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹
Á°À¾Éð¤Î¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢»°É©½Å¹©West¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß27ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¿å¾åÅê¼ê¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç»Í¹ñ³Ø±¡Âç¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î5·î¤Ë¤ÏÁáÂ®»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï60»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.77¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ä¿·¿Í²¦¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤Ë1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£ºòµ¨¤Ï5ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©½Å¹©West¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¿·²ÃÆþ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¶¯²½¡¦¾ï¾¡²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë»°É©½Å¹©East¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®º¸ÏÓ¡¦Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¤¬Æ±¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£