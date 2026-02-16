BE:FIRST¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¤¢¤±¤Ü¤Î¡É¡¡À¸³¶BE:FIRST¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×5¡¦6È¯Çä¤Ø
¡¡6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î9ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¤¬5·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRSTÁ´°÷½¸·ë¡ªSOTA¤Î¡È¥¿¥¤»ÅÍÍ¡ÉRYUHEI¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë²ñ¾ìÂçÇú¾Ð
¡¡¹ñÆâ4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´10ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢ºòÇ¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤¬¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸2²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤ëBE:FIRST¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBE:FIRST¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦ïÓ¡Ê¤±¤ó¤µ¤ó¡Ë¤ò·Ð¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿±É¸÷¤ò¶»¤Ë¡¢¡ÈÀ¸³¶BE:FIRST¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ëHIPHOP¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡ÖSecret Garden¡×°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ëDavid Arkwright¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ÖBoom Boom Back¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Will Jay¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎGrant Boutin¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢À¤³¦´ð½à¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤è¤ë°ÕÍßºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢É½Âê¶Ê¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¡Ö³¹Åô¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÂÀè¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦MANATO¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖRain on me ¡ÁOne of the BE:ST-05 MANATO¡Á¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê1¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£LIVEÈ×¤Ë¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎBE:FIRST¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£MVÈ×¤Ë¤Ï¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¡Ö³¹Åô¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÈBehind The Scenes±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£BMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢LIVEÈ×¡¢MVÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤±¤Ü¤Î¡É¡£Ã¯¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿BE:FIRST¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢¾º¤ê»Ï¤á¤¿ÂÀÍÛ¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSOTA¤Ï¡Ö¡ØBE:FIRST 5th Anniversary¡Ù¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎHIPHOP¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÍÙ¤ì¤ë¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢BESTY¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
