»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡£×£Â£ÃÅê¼ê£µ¿Í¤¬µÙÆüÊÖ¾å¡ªµÜ¾ë¤Ï£×£Â£Ãµå¤Ø¤Î½ç±þ¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¨¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤é¤È¡×
¡¡º£Ç¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø£µ¿Í¤¬£±£¶Æü¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤ÇµÙÆüÊÖ¾åÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬»²²Ã¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÌÀÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÆ±ÍÍ¤ÎÁ°Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£Æü¤Ï¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âè£²¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Î£±£·Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡µÜ¾ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¨¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¨¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£×£Â£Ãµå¤Ø¤Î½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤áµÙÆüÊÖ¾å¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£