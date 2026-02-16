Æü¥Æ¥ìÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤¬¹ßÈÄ¤â
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
²ñ¸«Æâ¤ÇÈÖÁÈ¤Î¹ÔÊý¤òÌä¤ï¤ì¡Ö·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤òÍýÍ³¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¡£TOKIO¤â²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î13Æü¤Ë¤Ï¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£»Ä¤ëºÇ¸å¤Î¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤Ï15Æü¤Ë½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£