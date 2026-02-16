Æü¥Æ¥ìÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤È¡È¥µ¥·ÌÌ²ñ¡ÉÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖTOKIO¡×¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤È¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹ñÊ¬¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤ÏÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ê¤É¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤ÏºòÇ¯¤Î²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾ÜºÙ»ö°Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÙ¡¹Í×Ë¾¡£º£Ç¯2·î12Æü¤Ë¤ÏÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤¬12Æü¤Ë¡¢¹ñÊ¬¤¬Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¿È¤Î¹Ô¤¤¤Ø¤Î¤ª¤ï¤Ó¤Î¤Û¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤Î¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¹ñÊ¬¤È2¿Í¤Î¤ß¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡£ºÙ¤«¤¯¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¥Ï¥¥Ï¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Çµ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æü¥Æ¥ì¤ÏÆ±¤¸¤¯½Ð±é¼Ô¤Ç¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡¢¾ëÅçÌÐ¤È¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë4¿Í¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢·Ð°Þ¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤äÂÐ±þ¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤È2¿Í¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾²¬¤é¤È¤Î4¿Í¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÊ¬¤ÏºòÇ¯¤Ë¤ÏÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆâ¤Çº£¸å¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Î¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤°Õ¸þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢Å´ÏÓDASH¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿TOKIO¤Î¾ëÅç¡¦¾¾²¬¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£