¾¾»³±Ñ¼ù¤¬8¥«·î¤Ö¤ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡¡µ×¾ïÎÃ¤Ï65°ÌÉâ¾å¡ÚÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
2·î15ÆüÉÕ¤±¤ÎÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¢ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë
ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡×¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êV¤òµó¤²¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬19°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç8°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î10°Ì¡£ºòÇ¯6·î°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×10ÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯8°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï78¢ª65°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜÀª3ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Ï¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê111°Ì¡Ë¡¢Èæ²Å°ìµ®¡Ê122°Ì¡Ë¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡Ê124°Ì¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê167°Ì¡Ë¡¢¶â»Ò¶îÂç¡Ê182°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£LIV¥´¥ë¥ÕÂè2Àï¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢644¿ÍÈ´¤¤È¤Ê¤ë203°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£À¤³¦1°Ì¤Ï¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ºÇ¿·¤ÎÊÆ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÊÆÃË»ÒAT&T¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¡¢2025Ç¯¤Ë²Ô¤¤¤À¶â³Û¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡ãAI¤ÇÊ¬ÀÏ¡ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¹âÀºÅÙ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª
¢ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¢ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë
ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡×¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êV¤òµó¤²¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬19°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç8°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î10°Ì¡£ºòÇ¯6·î°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×10ÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯8°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï78¢ª65°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜÀª3ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Ï¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê111°Ì¡Ë¡¢Èæ²Å°ìµ®¡Ê122°Ì¡Ë¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡Ê124°Ì¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê167°Ì¡Ë¡¢¶â»Ò¶îÂç¡Ê182°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£LIV¥´¥ë¥ÕÂè2Àï¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢644¿ÍÈ´¤¤È¤Ê¤ë203°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£À¤³¦1°Ì¤Ï¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ºÇ¿·¤ÎÊÆ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÊÆÃË»ÒAT&T¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¡¢2025Ç¯¤Ë²Ô¤¤¤À¶â³Û¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÅ¯³Ø¡É
¡ãAI¤ÇÊ¬ÀÏ¡ä¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¹âÀºÅÙ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª