º£Ç¯¤âËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¸©°å»Õ²ñ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶³«»Ï¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©°å»Õ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ20²Õ½ê¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¤Î²ÖÊ´¤ò¸²Èù¶À¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢Çë»Ô¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç13Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ë´ð½à°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢13ÆüÉÕ¤±¤Ç¤Î¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶³«»Ï¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©°å»Õ²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥·ー¥º¥óÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢ÂçÎÌÈô»¶¤·¤¿µîÇ¯¤Î6³äÄøÅÙ¤Ç¡¢²áµî10Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÈÂçÂÎÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ¤¬Èô»¶¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸©°å»Õ²ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£