¡ÚÁí½¸ÊÔ¡©¡Û¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤òÂç¸ø³«¡ª
¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÃçÎÉ¤·¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤À¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ò¥¶¤Þ¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Îý½¬Ãæ¤â¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥í¡¼¥É¤òÊâ¤¡¢µÞ¤Êºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢»³Äº¤Ç»£¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¼Ì¿¿¡£¥³¡¼¥¹¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢1¿Í¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®½Ë¤ÏºòÇ¯7·î¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÄÌ»»12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Íâ½µ¤Î¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤òº¸¼ê¼óÄË¤Î¤¿¤áÅÓÃæ´þ¸¢¡£¡ÖTFCCÂ»½ý¡Ê¼Ü¹üÂ¦¼ê´ØÀá»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎÂ»½ý¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á»Ä¤ê¤ÎÁ´»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½Ñ¸å¤Ï½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¸«¤»¡¢3·î5Æü¤Ë²Æì¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ï¡Ö¾®½Ë¥í¥¹¡×¤òÈá¤·¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«Ëë½øÈ×¤«¤éºÆ¤ÓÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
