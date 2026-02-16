¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×ÈëÏÃ¡¡²á·ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë23ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤¬¤¯Á³¡Öº£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤Î²á·ãÈëÏÃ¤Ë¡Ä23ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¯Á³
¡¡Æ¬¤«¤é°æ¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë³¤¥Ñ¥ó¤òÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªËß¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡×¡ÖµÒÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤âÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¡×¤È¾×·â¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÇú¾ÐÏ¢È¯¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÍç·Ý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡ÈÍç·ÝÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍç·Ý¡É¤ÎË½Áö¤Ç¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤·¤¯¤¸¤ê»ö·ï¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°æ¼ê°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¼ê¡£·³ÃÄÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤Î¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡È30ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤ÎËë¤¬¶¯À©Åª¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿23ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡©¡×¡Öº£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¬¤¯Á³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¡ÈÍç·Ý¤Ç¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¼ÂÂÎ¸³¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡Ä¡£¥³¥ó¥×¥é¤Ë¸·¤·¤¤¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Éµé¤Î¤·¤¯¤¸¤êÏ¢È¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤Î²á·ãÈëÏÃ¤Ë¡Ä23ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¯Á³
¡¡Æ¬¤«¤é°æ¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë³¤¥Ñ¥ó¤òÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªËß¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡×¡ÖµÒÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤âÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¡×¤È¾×·â¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°æ¼ê°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¼ê¡£·³ÃÄÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤Î¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¡ÈÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡È30ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤ÎËë¤¬¶¯À©Åª¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿23ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡©¡×¡Öº£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¬¤¯Á³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¡ÈÍç·Ý¤Ç¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¼ÂÂÎ¸³¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡Ä¡£¥³¥ó¥×¥é¤Ë¸·¤·¤¤¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Éµé¤Î¤·¤¯¤¸¤êÏ¢È¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£