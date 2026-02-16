¸¶Æü½Ð»Ò¡¢Â¼°æÔ¢É×¡õ²»ÌµÈþµª»ÒÉ×ºÊ¤é·Þ¤¨¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¡¹ë²Ú»ý¤Á´ó¤êÎÁÍý¡õ¤Ë¤®¤ä¤«½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤É¤ÎÎÁÍý¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò¡Ê66¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¡¢²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê76¡ËÉ×ºÊ¤é¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×Â¼°æÔ¢É×¡õ²»ÌµÈþµª»ÒÉ×ºÊ¤é¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¸¶Æü½Ð»Ò¡¡¢¨»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï13ËçÌÜ
¡¡¸¶¤Ï¡ÖºòÌë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ »ý¤Á´ó¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤â¹ë²Ú¤À¤±¤É ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹ë²Ú ³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿ ºòÇ¯ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ Â¼°æ¤´É×ºÊ¤Î¤ª½Ë¤¤¤È ÀáÊ¬¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ Àá¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï ¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤ò ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¹ë²ÚÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¸¶¤ÎË´¤É×¡¦ÅÏÊÕÍµÇ·¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤â¡È»²²Ã¡É¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿ ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¢ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼!!ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÎÁÍý¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´Ö ¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í ¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÆü½Ð»Ò¤µ¤ó¤¹¤´¡¼¤¤ À¹¤êÉÕ¤±¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í Æü½Ð»Ò¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ï³§ÍÍÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ÎÎÁÍý¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
