À¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ÇÇ®¾§¡¡ÇìÉã¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¶¦±é¤â¡Ö¥ª¥µ¥æ¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Î°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤¬15Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ß¼íÌî±Ñ¹§¡ßMUSIC¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÀçÂæ¤Î¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ç¡¢ÇìÉã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¡ª²¹¤«¤¤À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î°ËÃ£¤µ¤æ¤ê
¡¡¼«¿È½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØParty!Party!!Party!!!¡Ù¤«¤é¡¢Á°»³ÅÄ·ò°ì¡Ê¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡Ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡Á¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ú¶ÊÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ìó2000¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤Ç¡¢º£Æü¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬¤¤ç¤Ë¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¼«LOVE¢¦¢¦¡Ê¥ß¥º¥«¥é¥Ö¡¡¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Ê¤¬¤éÇ®¾§¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢½é¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢ÇìÉã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¿ÆÀÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤ä¼íÌî±Ñ¹§¤â¤µ¤æ¤ê¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤¤ª¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥ª¥µ¥æ¡Ê¤µ¤æ¤ê¡Ë¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤µ¤æ¤ê¤òÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£
